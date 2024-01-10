Järw ? Hans — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Järw ? Hans

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1840

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1840

Отец: Järv Jüri

Мать: Järw Anno

Работа или профессия
Неизвестно
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