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Järw ? Hans
Järw ? Hans
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.1840
Пол
Мужской
Отец
Järv Jüri
1814 г.р.
Мать
Järw (Nella) Anno
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1840
Отец:
Järv Jüri
Мать:
Järw Anno
Работа или профессия
Неизвестно
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