Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Волково, Россия
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Княгина) Матрона Стефановна
Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Княгина) Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич
Смерть
Неизвестно