Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина (Кропачева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Стефан Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
с. Волково, Россия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Княгин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Княгина) Матрона Стефановна

Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Княгина) Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Княгин Стефан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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