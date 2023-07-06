Аверина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915 или 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 или 1916

Отец: Аверин Николай

Мать: не указана

Место жительства
С 1936 по 1938
Спасск-Дальний Дальний Восток
Работа или профессия
С 1936 по 1938
На 1938 г. работала счетоводом в гастрономе Спасска-Дальнего
Место жительства
Около 1962
Барнаул
В 1962 г. точно жила в Барнауле.
Место жительства
1982
Г. Норильск Красноярского
В 1982 точно жила в Норильске Красноярского края
Смерть
Неизвестно