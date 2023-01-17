Лебеденкова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лебеденков Макар Максимович
Отец ребёнка: Лебеденков Максим Терентьевич
Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
25.11.1891 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область