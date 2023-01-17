Лебеденкова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебеденкова Евдокия

Лебеденкова Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лебеденков Макар Максимович

Отец ребёнка: Лебеденков Максим Терентьевич

Слободские Дубровки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
25.11.1891 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close