Головин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Головин Иван Федорович

Мать: Головина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Головина Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Головин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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