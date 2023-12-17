Головин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Головин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Головина Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Головин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Головина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно