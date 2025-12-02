Чиннова Анастасия Евгеньевна
женский, родилась 24.01.1993
ОтецРябов Евгений Александрович14.08.1967 г.р.
МатьРябова Юлия Владимировна10.10.1972 г.р.
Супруги
Чиннов Алексей Викторович09.05.1992 г.р.
Дети
Чиннов Тимофей Алексеевич08.04.2021 г.р.
Чиннов Матвей Алексеевич31.05.2024 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1993
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.2021
Сын: Чиннов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.05.2024
Отец ребёнка: Чиннов Алексей Викторович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)