Чиннова Анастасия Евгеньевна 24.01.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чиннова Анастасия Евгеньевна

Автор
АЧ
Чиннова А.

женский, родилась 24.01.1993

Отец
Рябов Евгений Александрович14.08.1967 г.р.
Мать
Рябова Юлия Владимировна10.10.1972 г.р.
Супруги
Чиннов Алексей Викторович09.05.1992 г.р.
Дети
Чиннов Тимофей Алексеевич08.04.2021 г.р.
Чиннов Матвей Алексеевич31.05.2024 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1993

Отец: Рябов Евгений Александрович

Мать: Рябова Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиннов Алексей Викторович

Рождение ребёнка
08.04.2021

Сын: Чиннов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.2024

Сын: Чиннов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Чиннов Алексей Викторович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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