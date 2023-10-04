Деникаев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деникаев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Деникаева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Дробышева Анна Степановна

Родилась в Таджикистане, г. Пенджакене, на реке, гр-ца с Афганистаном. Затем проживала в Андижане. Когда ей было 8-9 лет, ее маму повесили немцы, папа ушел на фронт. Она в детдоме. 1й муж Белявский Н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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