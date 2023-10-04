Деникаев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Деникаева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Дробышева Анна Степановна
Родилась в Таджикистане, г. Пенджакене, на реке, гр-ца с Афганистаном. Затем проживала в Андижане. Когда ей было 8-9 лет, ее маму повесили немцы, папа ушел на фронт. Она в детдоме. 1й муж Белявский Н... Показать все
Смерть
Неизвестно