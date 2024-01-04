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Пятышев Василий Леонтев

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Пятышева Анна Федорова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 417
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 417
Смерть
Неизвестно
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