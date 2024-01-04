Пятышев Василий Леонтев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: Пятышева Анна Федорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 417
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 417
Смерть
Неизвестно