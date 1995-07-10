Тушин Артем Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушин Артем Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1995

Отец: не указан

Мать: Тушина - Соловьева Юлия Сергеевна

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