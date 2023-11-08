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(Halpert) Zofia
(Halpert) Zofia
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1803
Дата смерти
1839
Пол
Женский
Отец
Halpert Salomon
1772 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец:
Halpert Salomon
Мать: не указана
Смерть
1839
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