(Halpert) Zofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Halpert) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Halpert Salomon

Мать: не указана

Смерть
1839
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