Бовин Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Бракосочетание
Около 1866
Жена: Бовина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бовина Манефа Андреевна
Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна
Смерть
До 1885