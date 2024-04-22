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Бовин Андрей

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Бовина Анна Тимофеевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бовин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бовин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бовина Манефа Андреевна

Мать ребёнка: Бовина Анна Тимофеевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1885
Бердинка, Свердловский район, Северный край
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