Афанасьев Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.2017

Отец: не указан

Мать: Кулишова Юлия Валентиновна

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