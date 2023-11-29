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Соколов Роман Александрович
Соколов Роман Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1987
Пол
Мужской
Отец
Соколов Александр Николаевич
1960 г.р.
Мать
Соколова (Ложкина) Лариса Егоровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1987
Отец:
Соколов Александр Николаевич
Мать:
Соколова Лариса Егоровна
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