Соколов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1987

Отец: Соколов Александр Николаевич

Мать: Соколова Лариса Егоровна

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