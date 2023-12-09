Роспономарева Евдакия Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
20.09.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распономарев Яков
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распономарев Степан Яковлев
Отец ребёнка: Распономарев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распономарев Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Распономарев Яков
Смерть
Неизвестно