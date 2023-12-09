Роспономарева Евдакия Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роспономарева Евдакия Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.09.1889
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распономарев Яков

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распономарев Степан Яковлев

Отец ребёнка: Распономарев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распономарев Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Распономарев Яков

Смерть
Неизвестно
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