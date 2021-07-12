Поморцева (Графеева) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Графеева) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1936

Дата смерти

12.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: не указан

Мать: Графеева Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поморцев Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.11.1970

Сын: Поморцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Поморцев Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поморцев Александр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
12.07.2021
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: онкологическое заболевание | Сообщил сын Александр Поморцев
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