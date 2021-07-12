Поморцева (Графеева) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1936
Дата смерти12.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поморцев Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.11.1970
Сын: Поморцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Поморцев Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.2021
Причина смерти: онкологическое заболевание | Сообщил сын Александр Поморцев