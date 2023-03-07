Салтыков Григорий (Гришка) Мартынов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Григорий (Гришка) Мартынов

Салтыков Григорий (Гришка) Мартынов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1661

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Салтыков Мартын (Мартынко) Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Салтыков Иван (Ивашко ст) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Салтыков Терентий (Терешка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Салтыков Иван (Ивашко мл) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1661
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close