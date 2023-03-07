Салтыков Григорий (Гришка) Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1661
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Салтыков Мартын (Мартынко) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Салтыков Иван (Ивашко ст) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Салтыков Терентий (Терешка) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Салтыков Иван (Ивашко мл) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1661