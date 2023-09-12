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Ваторина Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1915

Муж: Ваторин Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
11.03.1916

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ваторин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ваторин Константин Михайлович

Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович

Смерть
Неизвестно
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