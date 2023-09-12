Ваторина Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1915
Рождение ребёнка
11.03.1916
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ваторин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ваторин Константин Михайлович
Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ваторин Михаил Корнилович
Смерть
Неизвестно