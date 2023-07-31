Ирина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Трофим Кузьмич

Мать: Матрена Маркеловна

Смерть
Неизвестно