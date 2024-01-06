Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.
Отец: Агафонъ Мироновъ
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Дочь: Наталья Еремеева
Мать ребёнка: Федосья Логинова
Добромыш
Бракосочетание
До 1842 ст.
Жена: Федосья Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Устинья Еремеева
Мать ребёнка: Федосья Логинова
Добромыш
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Дочь: Матрена Еремеева
Мать ребёнка: Федосья Логинова