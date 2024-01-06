Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1787 г.р.

Мать

Вычислено 1787 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Вычислено 1842 г.р.
Вычислено 1847 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818 ст.

Отец: Агафонъ Мироновъ

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Дочь: Наталья Еремеева

Мать ребёнка: Федосья Логинова

Добромыш
Бракосочетание
До 1842 ст.

Жена: Федосья Логинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Устинья Еремеева

Мать ребёнка: Федосья Логинова

Добромыш
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Дочь: Матрена Еремеева

Мать ребёнка: Федосья Логинова

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