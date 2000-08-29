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Руденко Ольга Витальевна
Руденко Ольга Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.2000
Пол
Женский
Отец
Руденко Виталий Александрович
1974 г.р.
Мать
Руденко (Бодах) Нина Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2000
Отец:
Руденко Виталий Александрович
Мать:
Руденко Нина Николаевна
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