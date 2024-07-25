Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Васильевна

Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Егор Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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