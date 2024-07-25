Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Егор Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
Неизвестно