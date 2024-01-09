Казаков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Казаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Казакова Евдокия Петровна
Казаково, Новосибирская область, Коченевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Казакова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно