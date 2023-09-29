Шакирова Хамида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1942
Дочь: Шакирова Мадина Шакировна
Отец ребёнка: Шакиров Шакир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Шакировна
Отец ребёнка: Шакиров Шакир
Смерть
Неизвестно