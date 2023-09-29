Шакирова Хамида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова Хамида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1942

Дочь: Шакирова Мадина Шакировна

Отец ребёнка: Шакиров Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаузия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина Шакировна

Отец ребёнка: Шакиров Шакир

Смерть
Неизвестно
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