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Королев Иван Филиппович

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Место рождения

Гагинский район, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Королев Филипп Петрович

Мать: не указана

Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
21.08.1942
Род войск: Красная армия Воинское звание: рядовой
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.01.1944
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