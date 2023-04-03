Королев Иван Филиппович
Место рожденияГагинский район, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Королев Филипп Петрович
Мать: не указана
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Военная служба
21.08.1942
Род войск: Красная армия Воинское звание: рядовой
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Смерть
?.01.1944