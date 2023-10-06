Жаров Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаров Михаил
Мать: Жарова Дарья
Рождение ребёнка
20.06.?
Сын: Жаров Ювеналий Николаевич
Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаров Николай
Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарова Анфиса
Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно