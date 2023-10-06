Жаров Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаров Михаил

Мать: Жарова Дарья

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Жаров Ювеналий Николаевич

Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаров Николай

Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарова Анфиса

Мать ребёнка: Жарова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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