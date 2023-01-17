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Кучерова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Кучеров Николай Иванович

Отец ребёнка: Кучеров Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.10.1890

Сын: Кучеров Ефим Иванович

Отец ребёнка: Кучеров Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Егор Иванович

Отец ребёнка: Кучеров Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайнева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кучеров Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кучеров Иван Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Оскуй, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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