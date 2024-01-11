Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фейзуканов Осман E1B1B1

Мать: Бибифатиха

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Ахтямов Сямиулла Фейсханович

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Фейсханов Абдулла

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Участник 3 войн,спас род от раскулачивания
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фейсханов Абдрахман

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Фейсхан J-M172

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close