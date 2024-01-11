Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фейзуканов Осман E1B1B1
Мать: Бибифатиха
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
16.09.1894
Сын: Ахтямов Сямиулла Фейсханович
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172
Рождение ребёнка
12.06.1896
Сын: Фейсханов Абдулла
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172
Участник 3 войн,спас род от раскулачивания
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фейсханов Абдрахман
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фейсханов Фатрахман Фейсханович
Отец ребёнка: Ахтямов Фейсхан J-M172
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно