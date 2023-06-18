Шайманов Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайманов Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1994

Отец: Шайманов Александр Геннадьевич

Мать: не указана