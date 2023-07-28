Щербина Осип Леонтиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Леонтий Евтихивич
Мать: Анисия Андреева
Бракосочетание
1910
Жена: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1913