Щербина Осип Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербина Осип Леонтиевич

Щербина Осип Леонтиевич

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Леонтий Евтихивич

Мать: Анисия Андреева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
1910

Жена: Фекла Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербина Сергей Осипович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1913