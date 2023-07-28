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Гаврилов Александр Васильевич

Место рождения

Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

Дата рождения

16.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1957

Отец: Гаврилов Василий Георгиевич

Мать: Гаврилова Любовь Максимовна

Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.03.1982

Дочь: Гаврилова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова Елена Вадимовна

Рождение ребёнка
25.04.1983

Дочь: Гаврилова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Гаврилова Елена Вадимовна

Рождение ребёнка
20.06.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Елена Вадимовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край