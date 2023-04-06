Боков Петр Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Петр Спиридонович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Спиридон

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Татьяна Степановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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