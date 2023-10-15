Марчук (Осипук) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марчук (Осипук) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Осипук Михаил

Мать: Осипук Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марчук Михаил

Смерть
2008
д.Радостово, Дрогичинского р., Брестской о.бл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Радостово, Дрогичинского р., Брестской о.бл
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