Марчук (Осипук) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Осипук Михаил
Мать: Осипук Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марчук Михаил
Смерть
2008
д.Радостово, Дрогичинского р., Брестской о.бл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Радостово, Дрогичинского р., Брестской о.бл