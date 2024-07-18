Акоева Нина Лаврентьевна (Адзиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акоев Адзи (Лаврентий) Хазбиевич
Мать: Медоева Кяба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнаева Рема Хаджумаровна
Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнаева-Баграева Клара Хаджумаровна
Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнаева Сима Хаджумаровна
Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно