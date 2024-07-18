Акоева Нина Лаврентьевна (Адзиевна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Акоева Нина Лаврентьевна (Адзиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акоев Адзи (Лаврентий) Хазбиевич

Мать: Медоева Кяба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнаева Рема Хаджумаровна

Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнаева-Баграева Клара Хаджумаровна

Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнаева Сима Хаджумаровна

Отец ребёнка: Корнаев Хаджумар Дзахоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнаев Хаджумар Дзахоевич

Смерть
Неизвестно

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