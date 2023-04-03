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Гадышев Кирилл Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Гадышев Пётр Прокофьевич

Мать: Гадышева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Гадышев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Гадышева Наталья Ивановна

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадышев Пётр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадышев Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1808
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
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