Гадышев Кирилл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Гадышев Пётр Прокофьевич
Мать: Гадышева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Гадышева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадышев Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808