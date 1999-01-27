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Редькин Лев Константинович
Редькин Лев Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Редькин Константин Юрьевич
1970 г.р.
Мать
Редькина (Мефодьева) Анастасия Валентиновна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1999
Отец:
Редькин Константин Юрьевич
Мать:
Редькина Анастасия Валентиновна
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