Талашманов Алексей Викторович
Место рождениясело Курганово, Свердловская обл.
Дата рождения21.03.1959
Дата смерти02.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1959
село Курганово, Свердловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.03.2013