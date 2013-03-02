Талашманов Алексей Викторович 21.03.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Талашманов Алексей Викторович

Место рождения

село Курганово, Свердловская обл.

Дата рождения

21.03.1959

Дата смерти

02.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Место
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Рождение
21.03.1959

Отец: Талашманов Виктор Михайлович

Мать: Талашманова (Усова) Мария Яковлевна

село Курганово, Свердловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
02.03.2013

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