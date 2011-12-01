Емец (Шурыгина) Вера Ивановна
Место рожденияКалининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Дата рождения28.05.1936
Дата смерти?.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1936
Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
16.12.1958
Украина,Черниговская обл.,Корюковский р-н, д. Домашлин
Рождение ребёнка
18.02.1964
Рождение ребёнка
28.11.1969
г. Зубцов (Зубцовский район)
Смерть
?.12.2011
г. Зубов Тверской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Зубов Тверской области