Емец (Шурыгина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емец (Шурыгина) Вера Ивановна

Место рождения

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое

Дата рождения

28.05.1936

Дата смерти

?.12.2011

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1936

Отец: Шурыгин Вов Иван Алексеевич

Мать: Шурыгина Анна Андреевна

Калининская обл., Новоторжский р-н, д. Боровое
Рождение ребёнка
16.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емец Александр Прокофьевич

Украина,Черниговская обл.,Корюковский р-н, д. Домашлин
Рождение ребёнка
18.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емец Александр Прокофьевич

Рождение ребёнка
28.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емец Александр Прокофьевич

г. Зубцов (Зубцовский район)
Смерть
?.12.2011
г. Зубов Тверской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Зубов Тверской области
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