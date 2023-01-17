Антоненко Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1901
Рождение ребёнка
30.10.1920
Мать ребёнка: Кононко Ефимия Мокиевна
Рождение ребёнка
24.02.1928
Дочь: Курбатова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Кононко Ефимия Мокиевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононко Ефимия Мокиевна
Смерть
Неизвестно