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Антоненко Андрей Павлович

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Место рождения

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

28.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1901

Отец: Антоненко Павел Андреевич

Мать: Антоненко Матрёна Иосифовна

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
30.10.1920

Сын: Антоненко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кононко Ефимия Мокиевна

Вознесенка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.02.1928

Дочь: Курбатова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Кононко Ефимия Мокиевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононко Ефимия Мокиевна

Смерть
Неизвестно
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