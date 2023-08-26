Козлов Пётр Конидиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Пётр Конидиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Конидий

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
03.08.1947

Дочь: Козлова Зоя Петровна

Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
19.04.1950

Дочь: Козлова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
07.02.1955

Дочь: Козлова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хухрянская Вера Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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