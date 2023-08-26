Козлов Пётр Конидиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Конидий
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
03.08.1947
Дочь: Козлова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
19.04.1950
Дочь: Козлова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
07.02.1955
Дочь: Козлова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хухрянская Вера Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно