Лакутина (Трушкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакутина (Трушкова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Ляча, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.03.1906

Дата смерти

10.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляча, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лакутин Петр Никитич

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакутин Петр Никитич

Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
10.10.1985
Ногинск, Богородский, Московская область
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