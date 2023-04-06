Лакутина (Трушкова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1906
Дата смерти10.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лакутин Петр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лакутин Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1985