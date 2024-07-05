Василий Иванович Фантомас Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Иванович Фантомас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Тамара

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Волкова) Тамара

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Тамара

Смерть
Неизвестно

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