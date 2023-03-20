Сергиева Парасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева Парасковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сергиев Герасим Прокопьевич

Отец ребёнка: Сергиев Прокофий Родионович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сергиев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Сергиев Прокофий Родионович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергиев Савелий Прокопьевич

Отец ребёнка: Сергиев Прокофий Родионович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергиев Потапий Прокофьевич

Отец ребёнка: Сергиев Прокофий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Прокофий Родионович

Смерть
Неизвестно
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