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Никифор Родионович
Никифор Родионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1798
Пол
Мужской
Отец
Родион Васильевич
1774 г.р.
Мать
Наталья Ивановна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Родион Васильевич
Мать:
Наталья Ивановна
Смерть
1798
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