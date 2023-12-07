Никифор Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Родион Васильевич

Мать: Наталья Ивановна

Смерть
1798
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