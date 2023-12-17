Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1860

Сын: Самойлов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Самойлов Андрей

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Андрей

Смерть
Неизвестно
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