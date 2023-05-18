Гаузер ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаузер ?

Гаузер ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Гаузер Леонид Густовович

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Гаузер Иван Густовович

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаузер Густав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густововна

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаузер Густовович

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густововна

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаузер Густовович

Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович