Гаузер ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густововна
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаузер Густовович
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густововна
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаузер Густовович
Отец ребёнка: Гаузер Густав Иванович