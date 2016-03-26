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Горяев Николай Филиппович

Место рождения

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

28.05.1938

Дата смерти

26.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938

Отец: Горяев Филипп Васильевич

Мать: Горяева Васса Сергеевна

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
26.03.2016
Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
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