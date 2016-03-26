Горяев Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.05.1938
Дата смерти26.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1938
Отец: Горяев Филипп Васильевич
Мать: Горяева Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
06.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2016