Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти18.01.1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1889
Отец: Шаройко Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1922
Дочь: Шаройко Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Шаройко Василий Степанович
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1926
Дочь: Слезко Варвара Степановна
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
Рождение ребёнка
28.02.1928
Дочь: Казельская Елена Степановна
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
Место жительства
?.05.1928
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
20.05.1930
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
02.04.1935
Дочь: Берзина Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаройко София Алексеевна
Смерть
18.01.1956
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ