Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

18.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шаройко Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1922

Дочь: Шаройко Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Шаройко Василий Степанович

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
17.02.1926

Дочь: Слезко Варвара Степановна

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.02.1928

Дочь: Казельская Елена Степановна

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Место жительства
?.05.1928
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Шаройко Илья Степанович

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
(56°33'10.0"N 87°36'28.0"E)
Рождение ребёнка
02.04.1935

Дочь: Берзина Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Шаройко София Алексеевна

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаройко София Алексеевна

Смерть
18.01.1956
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ