Буланов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940
Отец: Буланов Сергей Иванович
Мать: Зюбина Анна Степановна
Рождение ребёнка
08.12.1963
Дочь: Шафикова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Дерменева Любовь Федоровна
Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
31.03.1968
Сын: Буланов Владислав Викторович
Мать ребёнка: Дерменева Любовь Федоровна
Каттакурган, Самаркандской обл., Узбекской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюбина Анна Степановна