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Буланов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

04.10.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940

Отец: Буланов Сергей Иванович

Мать: Зюбина Анна Степановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1963

Дочь: Шафикова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Дерменева Любовь Федоровна

Каттакурган, Самаркандская обл., Узбекская ССР
Рождение ребёнка
31.03.1968

Сын: Буланов Владислав Викторович

Мать ребёнка: Дерменева Любовь Федоровна

Каттакурган, Самаркандской обл., Узбекской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюбина Анна Степановна

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