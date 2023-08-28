Жирунова (Измайлова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирунова (Измайлова) Ирина Владимировна

Место рождения

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино

Дата рождения

18.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989

Отец: Измайлов Владимир Владимирович

Мать: Измайлова Елена Алексеевна

Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
24.10.2013

Дочь: Жирунова Карина Александровна

Отец ребёнка: Жирунов Александр Евгеньевич

Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.2021

Сын: Жирунов Константин Александрович

Отец ребёнка: Жирунов Александр Евгеньевич

Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирунов Александр Евгеньевич

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