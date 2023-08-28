Жирунова (Измайлова) Ирина Владимировна
Место рожденияПсковская область Локнянский район деревня Лежакино
Дата рождения18.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Псковская область Локнянский район деревня Лежакино
Рождение ребёнка
24.10.2013
Дочь: Жирунова Карина Александровна
Отец ребёнка: Жирунов Александр Евгеньевич
Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.2021
Сын: Жирунов Константин Александрович
Отец ребёнка: Жирунов Александр Евгеньевич
Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно