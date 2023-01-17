Мухамедзянова (Фаттахова) Гульнара Миннигалимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянова (Фаттахова) Гульнара Миннигалимовна

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Место рождения

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1965

Отец: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Мать: Аюпова Лидия Гиляжевна

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1989

Муж: Мухамедзянов Радик Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1991

Дочь: Мухамедзянова Альбина Радиковна

Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1997

Дочь: Мухамедзянова Камилла Радиковна

Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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