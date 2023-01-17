Мухамедзянова (Фаттахова) Гульнара Миннигалимовна
Место рождения
Дата рождения23.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1965
Бракосочетание
04.11.1989
Рождение ребёнка
26.02.1991
Дочь: Мухамедзянова Альбина Радиковна
Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич
Рождение ребёнка
18.06.1997
Дочь: Мухамедзянова Камилла Радиковна
Отец ребёнка: Мухамедзянов Радик Рамильевич
Место жительства
2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно